Filip en Mathilde volgende week in Davos

ANP Filip en Mathilde volgende week in Davos

BRUSSEL - Koning Filip en koningin Mathilde reizen volgende week af naar Davos. Het Belgische koningspaar neemt net als voorgaande jaren weer deel aan het Wereld Economisch Forum.

Door ANP - 13-1-2017, 11:57 (Update 13-1-2017, 11:57)

In de Zwitserse plaats komen elk jaar ongeveer 2000 mensen uit de internationale politiek, bedrijfsleven en wetenschap bijeen om te praten over de grote sociale en economische problemen van de wereld. Het thema dit jaar is Responsive and Responsible Leadership.

De koning en koningin hebben talloze werkvergaderingen gepland en wonen verschillende lezingen bij, kondigde het Koninklijk Paleis vrijdag aan. Op woensdag 18 januari nemen zij deel aan de Belgian Power Reception. De receptie wordt georganiseerd om België te promoten en wordt bijgewoond door verschillende Belgische ondernemers en buitenlandse investeerders.

Ook koningin Máxima gaat naar Davos. Máxima gaat in haar functie als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal op het gebied van het beter toegankelijk maken van financiële diensten.