Spaanse koning op bezoek in Saudi-Arabië

ANP Spaanse koning op bezoek in Saudi-Arabië

RIYADH - De Spaanse koning Felipe VI begint zaterdag aan een driedaags officieel bezoek aan Saudi-Arabië op uitnodiging van koning Salman. De visite had vorig jaar november al zullen plaatsvinden maar werd toen uitgesteld vanwege het overlijden van prins Turki, een broer van koning Salman.

Door ANP - 14-1-2017, 14:44 (Update 14-1-2017, 14:44)

De betrekkingen tussen het Spaanse en Saudische koningshuis zijn al jaren hecht. Met name Felipes vader koning Juan Carlos was een graag gezien gast in het Golf-koninkrijk en het Spaanse bedrijfsleven profiteerde graag van de deuren die hij regelmatig voor hen opende. Zo kreeg Spanje en niet Frankrijk het contract voor de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Mekka en Medina.

Felipe zal bij zijn bezoek de relaties willen versterken. De Saudi's doen het liefst zaken op het hoogste niveau - van koning tot koning, of wat daar het dichtst in de buurt komt. Felipe ontmoette koning Salman al eerder toen hij in 2015, met onder andere ook koning Willem-Alexander, op condoleancebezoek kwam in Riyadh na het overlijden van koning Abdullah.