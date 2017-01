William wikt en weegt over school George

ANP William wikt en weegt over school George

LONDEN - Prins William en echtgenote Catherine denken er over prins George toch naar een andere voorschool te sturen dan waar William en Harry vroeger zelf naar toe zijn gegaan. Dat meldt de Sunday Express. Het zou gaan om een nieuwe vestiging van dezelfde instelling, die dichter bij Kensington Palace ligt en waar het prinsje minder de aandacht zou trekken.

Door ANP - 15-1-2017, 15:24 (Update 15-1-2017, 15:24)

William en Harry gingen in hun jeugd naar de Wetherby School in Notting Hill. Aanvankelijk werd aangenomen dat George daar in september ook naar toe zou gaan. Maar op de school zitten meer kinderen van beroemdheden, waardoor er altijd paparazzi in de buurt zijn. Die mogen weliswaar de kinderen niet fotograferen, maar wel hun beroemde en bekende ouders.

Wetherby opent nu echter een dependance in Gloucester Road, op vijf minuten lopen van de Londense residentie van William en Catherine. Deze afdeling is kleiner en intiemer, telt in het begin maar twee klassen, en lijkt volgens de Sunday Express daarom beter geschikt voor prins George.

De verwachting is dat William deze zomer een streep zet onder zijn werk als helikopterpiloot voor de East Anglia Ambulance Service en dan met zijn gezin weer in Kensington Palace gaat wonen, in het appartement dat eerder toebehoorde aan zijn oudtante prinses Margaret. William gaat dan ook meer koninklijke taken uitvoeren, onder meer om het werk van zijn hoogbejaarde grootouders te verlichten, aldus The Telegraph zondag.