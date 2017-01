Willem-Alexander weer aan de slag na vakantie

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander gaat weer aan het werk na zijn kerstvakantie. Dinsdag laat de koning zich voor het eerst dit jaar in het openbaar zien bij de traditionele nieuwjaarsontvangst in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.

Door ANP - 16-1-2017, 11:39 (Update 16-1-2017, 11:39)

Dinsdag komen de Nederlandse genodigden langs op het paleis, dit jaar is het de beurt aan medewerkers van scholen. Woensdag vindt de tweede nieuwjaarsontvangst plaats, dan spreken Willem-Alexander en koningin Máxima met buitenlandse diplomaten. Bij beide ontvangsten zijn ook prinses Beatrix, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven aanwezig.

Na de tweede nieuwjaarsontvangst vliegt Máxima naar Davos, waar ze het Wereld Economisch Forum (WEF) bijwoont. Tot vrijdag 20 januari is Máxima als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal op het gebied van het beter toegankelijk maken van financiële diensten in Zwitserland.

Het koningspaar bracht de kerstvakantie met hun drie dochters Amalia, Alexia en Ariane door in Argentinië. Traditiegetrouw vliegt het koninklijk gezin om het jaar voor de feestdagen naar Máxima’s geboorteland.