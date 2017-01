Camilla wordt goede fee voor schrijfwedstrijd

LONDEN - Camilla, hertogin van Cornwall, is voor even een goede fee. Als fee roept de echtgenote van prins Charles Britse kinderen in een animatiefilmpje op in de pen te klimmen voor de schrijfwedstrijd 500 Words.

Door ANP - 16-1-2017, 12:58 (Update 16-1-2017, 12:58)

Camilla is erejurylid van de schrijfwedstrijd voor kinderen van vijf tot dertien jaar. Vorig jaar werkte de hertogin ook mee aan een filmpje ter promotie van 500 Words. Toen was ze volgens de BBC de eerste royal die haar stem leende aan haar getekende evenbeeld in het filmpje.

Camilla’s oproep zorgde vorig jaar voor 123.436 inzendingen, ruim drieduizend meer dan in 2015. De fantasierijke verhalen van kinderen moeten dit jaar uiterlijk op 23 februari binnen zijn. Dan gaat de jury alle inzendingen doornemen, op 16 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een evenement in de Tower of London.