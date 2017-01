Henrik deelt in staatsbezoek uit IJsland

KOPENHAGEN - De Deense prins Henrik neemt volgende week ruimhartig deel aan het staatsbezoek dat de nieuwe president van IJsland, Guðni Jóhannesson met zijn echtgenote Eliza Jean Reid, brengt aan Denemarken. De prins is weliswaar vorig jaar met pensioen gegaan, maar voor deze visite heft hij de ruststand even op, zo blijkt uit het door het hof gepubliceerde programma.

Zo is prins Henrik dinsdag al meteen aanwezig bij de ontvangst van het presidentspaar in Christian VII's Palæ in Kopenhagen en poseert hij ook voor de officiële foto. De vorig jaar op 1 augustus aangetreden Jóhannesson, werkt daarna een eigen programma af met onder meer een bezoek aan Christiansborg waar hij spreekt met premier Lars Løkke Rasmussen. 's Avonds is prins Henrik weer van de partij voor het staatsbanket.

Op de tweede dag van het staatsbezoek zijn het kroonprins Frederik en kroonprinses Mary die het presidentspaar begeleiden. In de avond sluiten koningin Margrethe en prins Henrik zich in Nordatlantens Brygge aan voor de afscheidsreceptie die de IJslandse bezoekers de koninklijke familie aanbieden. Het formele afscheid is donderdagochtend en ook daarbij is het de bedoeling dat Henrik (82) zijn neus laat zien.

IJsland deelde tot 1944 met Denemarken het staatshoofd in een personele unie. Margrethe's grootvader koning Christian X was nog koning van Denemarken en IJsland.