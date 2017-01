Koning Filip bijgepraat door president Malta

BRUSSEL - Koning Filip heeft maandag met president Marie-Louise Coleiro Preca van Malta gesproken over de doelstellingen van het Maltese voorzitterschap van de Europese Unie. Dat heeft het bureau van de president na afloop van de ontmoeting in het Koninklijk Paleis in Brussel bekend gemaakt.

Malta heeft immigratie en de vluchtelingenstroom uit met name Afrika hoog op de agenda staan, zo vertelde Coleiro Preca aan de koning. Ook is gesproken over de uitdagingen voor de EU, zoals de gevolgen van brexit en de conflicten in Syrië en Libië - dat vlak tegenover Malta ligt. De eilandrepubliek heeft te maken met veel bootvluchtelingen vanuit Libië.

Koning en president spraken ook over de activiteiten van de Maltese Welfare Society en het gelijksoortige werk van de Koning Boudewijnstichting. Coleiro Preca bracht ook de bijeenkomst die eind deze maand op Malta wordt gehouden van Missing Children Europe ter sprake. Filips moeder koningin Paola is voorzitter van het beschermcomité, de president is lid van de raad van bestuur.

Coleiro Preca is voor een tweedaags bezoek in Brussel. Maandagavond woonde ze een concert bij in Bozar van het Malta Filharmonisch Orkest onder leiding van Mro Brian Schembri waarmee het begin van het Maltese voorzitterschap werd opgeluisterd. Dinsdag bezoekt de president onder meer een opvangcentrum asielzoekers.