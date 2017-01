Prinses Stéphanie kust zeeleeuw

ANP Prinses Stéphanie kust zeeleeuw

MONACO - Prinses Stéphanie van Monaco heeft dinsdag met het kussen van een zeeleeuw de aandacht gevestigd op het aanstaande Monte Carlo International Circus Festival. De 41e editie van het circusfestival begint donderdag weer en duurt tot en met 29 januari.

Door ANP - 17-1-2017, 21:22 (Update 17-1-2017, 21:25)

Stéphanie van Monaco is de drijvende kracht achter het internationale circusfestival van Monte Carlo. Stéphanie (51) is niet alleen beschermvrouw van het door haar vader prins Rainier III in 1974 opgezette evenement, maar ook directeur en choreograaf. Zij bepaalt welke artiesten worden uitgenodigd en hoe het programma en de aankleding daarvan eruitzien.

Het circusfestival zorgt dat Monaco internationaal in de belangstelling staat. Prins Albert, prinses Charlène en de kinderen van Stéphanie laten zich dan ook regelmatig bij de voorstellingen zien. Hoogtepunten van het festival worden wereldwijd uitgezonden, al moeten Nederlandse televisiekijkers daarvoor vaak wachten tot de feestdagen in december.

De gala-avond is dit jaar gepland op dinsdag 24 januari, een dag na de zestigste verjaardag van prinses Caroline, de oudere zus van prins Albert II van Monaco.