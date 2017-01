Pronkkoets Wilhelm II zondag te zien

ANP Pronkkoets Wilhelm II zondag te zien

LEEK - De keizerlijke galaberline die na het einde van de Eerste Wereldoorlog uit Duitsland naar Nederland werd gebracht nadat keizer Wilhelm II hier in ballingschap was gegaan, is zondag te bewonderen in het depot van het Nationaal Rijtuigmuseum op landgoed Nienoord in Leek.

Door ANP - 18-1-2017, 14:30 (Update 18-1-2017, 14:30)

Het rijtuig is voor de gelegenheid aangespannen voor vier paarden en voor het eerst met het volop van zilver voorziene tuig dat er bij hoort. Wilhelm II, die in november 1918 naar Nederland vluchtte, kreeg uiteindelijk 59 wagonladingen met spullen mee, waaronder ook drie koetsen.

Het Noord-Groningse museum houdt zondag voor de vierde keer een zogenoemde Open Depot-dag. Normaal gesproken zijn er slechts korte rondleidingen door de opslagruimte, maar nu is die helemaal geopend. Er staan tal van rijtuigen, er zijn arrensleden en ook is te zien hoe tuig en bekleding worden geconserveerd en gerestaureerd.