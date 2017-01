Beatrix naar Madurodam voor onthulling beeld

DEN HAAG - Prinses Beatrix gaat woensdagochtend 8 februari weer naar Madurodam. De prinses is aanwezig bij de onthulling van het beeld ‘Grote George’. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag bekend.

Door ANP - 18-1-2017, 15:18 (Update 18-1-2017, 15:18)

Het beeld van George Maduro, de naamgever van Madurodam, wordt onthuld door burgemeester Van Aartsen van de gemeente Den Haag. Samen met het beeld ‘Kleine George’ vormt ‘Grote George’ een monument ter nagedachtenis aan de op Curaçao geboren en in 1945 overleden veteraan en verzetsstrijder.

Met de onthulling van ‘Grote George’ wordt het herdenkingsjaar in het kader van honderd jaar George Maduro afgesloten. Het jaar startte op 15 juli 2016, zijn honderdste geboortedag, met de onthulling van ‘Kleine George’, een beeld van de tienjarige jongen.

Prinses Beatrix is geen onbekende van Madurodam. In 1952 opende ze de miniatuurstad in Den Haag.