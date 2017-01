Prinses Tessy is bedroefd

LONDEN - Prinses Tessy van Luxemburg heeft in haar woonplaats Londen een korte verklaring uitgegeven na de bekendmaking van haar scheiding van prins Louis. Het groothertogelijk paleis gaf daarover woensdag een communiqué uit namens Tessy's schoonouders groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa.

19-1-2017

"Bedroefd moet ik bevestigen dat Louis en ik gaan scheiden na twaalf jaar samen te zijn geweest. Ondanks onze scheiding zullen we door het ouderschap van onze twee dierbare kinderen altijd verenigd blijven", aldus Tessy (31) in haar verklaring, waaruit onder meer de Daily Mail donderdag citeerde.

De prinses, die waarschijnlijk met de scheiding haar titel verliest, trouwde in september 2006 met de derde zoon van het groothertogelijk paar. Tessy en Louis hadden toen al een zoontje van zes maanden, Gabriel. Een jaar later werd zoon Noah geboren. Het gezin woont sinds enkele jaren in Londen.

"Het is voor ons beiden droef te moeten vaststellen dat we van nu af onze eigen weg zullen gaan. In deze moeilijke tijd vraag ik voor ons beiden en in het bijzonder voor onze kinderen dat onze privacy wordt gerespecteerd. We zullen op dit moment geen verdere toelichting geven", aldus prinses Tessy.