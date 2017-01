Frederik dompelt zich onder in cultuur Japan

KOPENHAGEN - De Deense kroonprins Frederik waande zich woensdagmiddag even in Japan. In het Statens Museum for Kunst in Kopenhagen opende hij de tentoonstelling ‘Japanomania in de Scandinavische landen, 1875-1918’.

Door ANP - 19-1-2017, 13:30 (Update 19-1-2017, 13:30)

Frederik kreeg een rondleiding op de expositie, die de invloed van de Japanse cultuur op de Deense en Scandinavische kunst laat zien. De kroonprins nam voor een paar schilderijen uitgebreid te tijd. Onder meer bij L.A. Rings ‘I havedøren. Kunstnederens hustru’ (‘In de tuindeur. De echtgenote van de kunstenaar’) stond Frederik lang stil, meldt Billed Bladet.

De rondleiding werd afgesloten met een kagami biraki, een sake-ceremonie. Voor de Japanse traditie, bedoeld om successen te vieren, kreeg Frederik een kimono om. Met een houten hamer sloegen de kroonprins en andere genodigden een vat sake in één klap kapot, waarna er werd gedronken van de rijstwijn.

De tentoonstelling ‘Japanomania in de Scandinavische landen’ is vanaf donderdag voor het publiek toegankelijk. De kunstwerken zijn tot 23 april samen te zien in het Statens Museum for Kunst.