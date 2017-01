Koning schrijft brief aan jarige ridder

LONDEN - Koning Willem-Alexander heeft de oudste nog levende bezitter van de Militaire Willems-Orde, de Brit Kenneth Mayhew, per brief gefeliciteerd met zijn honderdste verjaardag. De Nederlandse ambassadeur in Londen Simon Smits kwam het schrijven woensdag persoonlijk afleveren, meldt Defensie.

19-1-2017

"Mayhew en zijn echtgenote Trish waren zichtbaar ontroerd door dit gebaar", laat luitenant-kolonel Rob Arts weten. Hij was aanwezig namens Defensie.

Mayhew ontving als majoor de Militaire Willems-Orde in april 1946 voor zijn heldhaftige optreden tijdens de bevrijding van Zuid-Nederland. De Britse veteraan verkeert voor zijn leeftijd nog in blakende gezondheid. Hij rijdt nog auto, bezoekt de thuiswedstrijden van zijn favoriete club Norwich City en gaat elke zomer naar de vijfdaagse cricketwedstrijden van het Engelse elftal.

Naast Mayhew zijn er nog drie bezitters van de Militaire Willems-Orde in leven. Marco Kroon en Gijs Tuinman zijn nog in dienst bij Defensie. Mayhew en de Amerikaan Edward Fulmer (97) zijn de laatste twee die de eer voor hun rol in de Tweede Wereldoorlog kregen toegekend.