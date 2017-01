Koningin Máxima houdt toespraak in Davos

DAVOS - Koningin Máxima besluit vrijdag haar driedaagse verblijf in het Zwitserse Davos, waar ze het Wereld Economisch Forum (WEF) bijwoont. Máxima is in Davos als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal op het gebied van het beter toegankelijk maken van financiële diensten.

Door ANP - 20-1-2017, 11:41 (Update 20-1-2017, 11:41)

De koningin houdt vrijdagochtend ook een toespraak bij de sessie ‘Financial Inclusion in the Digital Economy’. Deze bijeenkomst belicht de rol van ‘big data’ en technologische innovaties in het verbeteren van de toegang tot financiële diensten. Nog altijd kunnen 2 miljard mensen geen gebruik maken van een bank- of spaarrekening, leningen, verzekeringen of pensioenen. Inzicht in grote hoeveelheden gegevens, 'big data', kan helpen bij het bereiken van deze mensen en technologie kan de toegankelijkheid tot digitaal bankieren vergroten.

Máxima bezocht afgelopen dagen verschillende sessies van het forum en had ook in de wandelgangen veelvuldig contact met de aanwezige wereldleiders. Namens Nederland waren ook minister-president Mark Rutte, minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën en minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert in Davos.