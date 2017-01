Taart voor jarige gravin Sophie

EXETER - Sophie, gravin van Wessex, kreeg vrijdag bij haar bezoek aan de algemene vergadering van de Devon County Show in Exeter een taart aangeboden. Sophie, echtgenote van prins Edward, maakte het uitstapje dan ook op haar verjaardag. Ze is vrijdag 52 jaar geworden.

Door ANP - 20-1-2017, 16:54 (Update 20-1-2017, 16:54)

Sophie werd in Exeter gekozen als voorzitter van de organisatie die de Devon County Show houdt. Haar zwager prins Charles is de beschermheer. ''De gravin is een fervent voorstander van agrarische shows'', aldus de organisatie, die het voorzitterschap van Sophie vorig jaar al aankondigde. De show wordt dit jaar in mei gehouden.

Via Twitter bedankte Sophie voor de verjaardagstaart die ze kreeg bij haar bezoek.