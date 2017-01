Prinses Aimée peetouder Duits prinsesje

ANP Prinses Aimée peetouder Duits prinsesje

BIRSTEIN - Prinses Aimée wordt één van de peetouders van de op 5 januari geboren prinses Zita van Isenburg. Dat verklapte Zita's moeder Sarah Prinzessin von Isenburg (35) in een telefoongesprek met het Duitse vrouwenblad Bunte. Sarah en haar man Alexander hadden al een dochtertje, de in november 2015 geboren prinses Alix.

Door ANP - 20-1-2017, 19:26 (Update 20-1-2017, 19:26)

De vriendschapsbanden van prinses Aimée en prins Floris met leden van het vorstenhuis Isenburg, dat in Birstein in de buurt van Frankfurt sinds 1517 zijn stamslot heeft, gaan al jaren terug. Floris en Aimée waren met andere leden van de Nederlandse koninklijke familie, onder wie ook Pieter van Vollenhoven, in juli 2014 bij het huwelijk van Sarah met Alexander Prinz von Isenburg.

Later dat jaar was prins Alexander op Het Loo één van de peetouders van Willem Jan, het derde kind van Floris en Aimée. Andere peetouders van de voluit 'Zita Maria Immaculata Elisabeth Irina' hetende prinsesje worden aartshertogin Katharina van Oostenrijk, Alexandra Christl en Victoria Lieftüchter, een kinderarts uit München. De datum van de doop is nog niet bekend gemaakt.