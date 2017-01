Noorse prinses Ingrid Alexandra wordt 13 jaar

OSLO - Het is zaterdag feest in Noorwegen. Prinses Ingrid Alexandra, het oudste kind van kroonprins Haakon, is jarig. Ter gelegenheid van de dertiende verjaardag van de prinses heeft het Noorse hof nieuwe foto’s vrijgegeven.

Door ANP - 21-1-2017, 11:47 (Update 21-1-2017, 11:47)

Ingrid Alexandra poseerde vorige maand voor Cornelius Poppe. Vier foto’s werden zaterdag met het volk gedeeld ter gelegenheid van haar verjaardag.

Over hoe de dochter van Haakon en Mette-Marit haar verjaardag viert, laat het hof niet veel los. “Het wordt privé gevierd met familie en vrienden”, kreeg boulevardkrant VG te horen. Koningshuisdeskundige Kjell Arne Totland verwacht dat het zaterdag groot feest is. “Ze hoeft niet naar school, dus het lijkt erop dat er zaterdagavond een feestje is.”

School

Ingrid Alexandra is na haar vader tweede in lijn van troonopvolging. Ze wordt waarschijnlijk de tweede koningin van Noorwegen, na koningin Margaretha. De dertienjarige prinses verschijnt af en toe in het openbaar, zo ontstak ze vorig jaar de olympische vlam bij de Jeugd Olympische Winterspelen in Lillehammer.

Volgens het Noorse hof komt daar voorlopig geen verandering in. “Haar belangrijkste taak de komende jaren is school”, aldus een woordvoerder in VG. Ingrid Alexandra gaat naar een privéschool, de internationale school in Bærum. Om de keuze voor die school was in Noorwegen veel te doen, zo kregen Haakon en Mette-Marit kritiek omdat ze hun kroost niet naar openbare scholen stuurden.

Vorig jaar werd duidelijk dat de toekomstige koningin geen Nynorsk krijgt op school. Het Noorse taalgenootschap noemde dat een gemis, waarna het kroonprinselijk paar liet weten ervoor te zorgen dat hun dochter beide Noorse standaardtalen leert.