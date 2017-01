Koningin Máxima bezoekt nlgroeit

DEN HAAG - Koningin Máxima brengt maandag een bezoek aan het jaarevent van nlgroeit, een platform gericht op ondernemers die willen doorgroeien. Tijdens de bijeenkomst in de Fokker Terminal in Den Haag wordt de Groei Top 250 gelanceerd.

Door ANP - 23-1-2017, 8:40 (Update 23-1-2017, 8:40)

Máxima is aanwezig als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Dit comité is ingesteld door de minister van Economische Zaken en zet zich in om het groeipotentieel van het midden- en kleinbedrijf, met als focus het kleinbedrijf, te versterken.

Nlgroeit is een meerjarenprogramma dat tot doel heeft het groeivermogen in het midden- en kleinbedrijf te vergroten. Dat kan door ondernemers bewust te maken van groeikansen, hen te activeren om gebruik te maken van coaching en opleiding en hen te faciliteren bij het vinden van de ideale match met een coach, mentor of opleiding.