Nog geen besluiten over abdicatie Akihito

ANP Nog geen besluiten over abdicatie Akihito

TOKIO - De commissie die de Japanse regering moet adviseren over een mogelijk aftreden van keizer Akihito is nog niet tot een conclusie gekomen hoe en of Akihito kan abdiceren. Het zeskoppige panel stuitte nog op een behoorlijk aantal problemen, zo staat volgens The Japan Times in een tussentijds rapport dat maandag is gepubliceerd.

Door ANP - 23-1-2017, 12:25 (Update 23-1-2017, 12:25)

In het rapport stelt de commissie dat het lastig is om de voorwaarden te bepalen voor een wetswijziging die Akihito en toekomstige keizers de kans geeft om terug te treden. Zo kan de term 'gevorderde leeftijd' op verschillende manieren worden opgevat afhankelijk van de gezondheid van de keizer en de steeds hogere levensverwachting van mensen. Het panel wil zich nu verder verdiepen in de kwestie en neemt daarin ook de reacties van de Diet (het Japanse parlement) en het volk in beschouwing.

De 83-jarige Akihito hintte in augustus op een mogelijk aftreden. Hij vroeg zich af hoelang hij, gezien zijn hoge leeftijd, alle keizerlijke taken kan blijven uitvoeren. Volgens de bestaande Japanse wet kan een keizer niet aftreden en moet hij dienen tot zijn dood.

Premier Shinzo Abe riep daarna de adviescommissie in het leven. Ingewijden beweren al weken dat er een voorstel op tafel ligt om Akihito eind volgend jaar afstand van de troon te laten doen. De keizer zou eind 2018, op zijn verjaardag, af kunnen treden.