ANP Koning Felipe reikt sportawards uit

MADRID - Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben maandag de jaarlijkse sportprijzen uitgereikt in het koninklijk paleis El Pardo in Madrid. Dat gebeurde in het bijzijn van koning Juan Carlos en koningin Sofia.

Door ANP - 23-1-2017, 14:37 (Update 23-1-2017, 14:37)

De Premios Nacionales del Deporte worden toegekend aan de beste Spaanse atleten. De winnaars werden in oktober al bekendgemaakt maar mochten maandag hun bokaal, vernoemd naar leden van het koninklijk huis, in ontvangst nemen. Ze kregen de awards op basis van hun prestaties in 2015.

De Koning Felipe-prijs voor beste sportman ging naar kunstschaatser Javier Fernández López, atlete Ruth Beitia ontving de Koningin Leitizia-prijs voor beste sportvrouw terwijl tennisster Garbiñe Muguruza de Koning Juan Carlos-prijs kreeg voor beste doorbraak. FC Barcelona-voetballer Andrés Iniesta nam de Koningin Sofia-prijs in ontvangst vanwege zijn sportiviteit.