België zet zoekrobot in tegen terreurdreiging

BRUSSEL - België investeert 22 miljoen euro in een zoekrobot om signalen van terreurdreiging of radicalisering op sociale media op te sporen. De inlichtingendiensten en de federale politie kunnen binnen een of twee jaar gebruikmaken van de software.

Door ANP - 26-8-2016, 12:48 (Update 26-8-2016, 12:48)

De ministerraad stemde vrijdag in met de aankoop. Nu verloopt de zoektocht op internet naar verdachte uitlatingen of personen grotendeels handmatig, zei minister Steven Vandeput (Defensie). Hij sprak van ''een grote stap vooruit'' ook omdat de informatie makkelijker kan worden gedeeld.

Na de aanslagen in Parijs en Brussel kwamen de Belgische inlichtingendiensten onder vuur te liggen. De regering is sindsdien bezig de opsporingscapaciteit te versterken.