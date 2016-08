Eind gemaakt aan vleesverkoop via Facebook

DEN HAAG - De NVWA heeft zaterdag een eind gemaakt aan de verkoop van vlees dat via een besloten Facebookpagina aan particulieren werd verkocht. Op drie locaties in het land zijn de administratie en vleesproducten in beslag genomen. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit laten weten.

Door ANP - 27-8-2016, 20:40 (Update 27-8-2016, 21:54)

Volgens de NVWA werd het vlees niet goed gekoeld vervoerd, voldeed de etikettering niet aan de eisen en was ook de houdbaarheid niet duidelijk. Zeker met het warme weer is dat gevaarlijk, stelt de organisatie. Leden van die besloten groep op Facebook konden bestellingen plaatsen, waarna het vlees eens per week werd geleverd.

,,Onzin’’, zegt Joop Lamers, voorzitter van Stichting De Boodschappenbank, die het vlees voor minderbedeelden inkoopt en vervoert. ,,Hetzelfde vlees van dezelfde leverancier is zaterdag op de markt nog getest en voldeed aan alle eisen.'' Bij die leverancier in het Brabantse Haaren werd zaterdag ook alles in beslag genomen. ,,Zijn koelcellen zaten vol voor de verkoop op de markt na het weekend. Ik schat dat er wel 3000 kilo vlees in zat.’’

Aangifte

Lamers zet zich al ruim tien jaar in voor minderbedeelden. Hij is woedend: ,,We hadden 172 koeltassen met vlees net opgehaald bij de leverancier, toen we werden aangehouden. Ongeveer 800 kilo vlees, geld, administratie, mobiele telefoons en laptops zijn in beslag genomen.'' Lamers heeft zelf aangifte gedaan tegen de politie, die volgens hem de temperatuur van het vlees verkeerd zou hebben gemeten.

De Boodschappenbank helpt ongeveer zeshonderdvijftig gezinnen in Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Limburg, die net iets te veel verdienen om voor de Voedselbank in aanmerking te komen. De gezinnen bestelden via de besloten Facebookpagina en hadden al betaald voor het vlees dat nu in beslag is genomen.