Action Memo komt naar Galaxy Note 7

ANP Action Memo komt naar Galaxy Note 7

SEOUL - Action Memo, een populaire notitie-app die hoort bij de Note-smartphones van Samsung, keert terug op de Note 7. Dat heeft de website Sammobile bekendgemaakt. Bij de eerstvolgende update hebben gebruikers Action Memo weer beschikking over de app.

Door ANP - 28-8-2016, 16:49 (Update 28-8-2016, 16:49)

Na de release van de Note 7 klaagden kopers van het nieuwe vlaggenschip van Samsung dat de app was verdwenen. Samsung had de functies van de app echter samengevoegd in de nieuwe app Samsung Notes, maar daar waren veel gebruikers het niet mee eens. De app werd afgebrand in reviews.

De Koreaanse smartphonemaker lijkt nu overstag te zijn gegaan door de klachtenregen. Bij de software-update in september komt Action Memo weer terug. Of dat ook consequenties heeft voor Samsung Notes is onduidelijk.