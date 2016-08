Vodafone test bellen via wifi en 4g

MAASTRICHT - Vodafone is een publieke test begonnen voor mobiel bellen via wifi- en 4g-datanetwerken. Dat moet ervoor zorgen dat abonnees ook binnenshuis beter bereikbaar zijn. Telefoongesprekken verlopen nu nog in principe via 2g of 3g. Om dat via 4g ook te kunnen, moeten de providers hun systemen aanpassen. 4g biedt bovendien de mogelijkheid om gesprekken in hd-kwaliteit te voeren. Ook wifi kan die hogere kwaliteit aan.

Door ANP - 29-8-2016, 13:35 (Update 29-8-2016, 13:35)

Aan de test kunnen maximaal 300 klanten meedoen. Zij konden zich sinds vrijdag aanmelden. Dan moeten ze wel een Samsung Galaxy S6, S6 edge, S7, S7 edge of A5 hebben.

Doel van de test is te kijken waar klanten tegenaan lopen met het systeem. Aan het einde van het jaar moet de dienst voor alle Vodafone-klanten beschikbaar zijn.

Overigens wordt bellen niet goedkoper of duurder met de nieuwe dienst. Gesprekken via wifi en 4g worden gewoon van de belminuten afgetrokken.