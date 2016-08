Jailbreak-app stond in App Store

CUPERTINO - Een app om iOS-apparaten mee te jailbreaken heeft in de App Store van Apple gestaan. De app is mogelijk heel augustus beschikbaar geweest. Pas toen via Reddit naar buiten kwam dat de app eigenlijk een jailbreak was en Amerikaanse media dit oppikten, was het snel gedaan.

Door ANP - 30-8-2016, 8:06 (Update 30-8-2016, 8:06)

De Chineestalige app claimde toegang te geven tot ontwerp-community Dribbble. In werkelijkheid bleek de app echter je telefoon te jailbreaken. Hoe de app door de controle van Apple heen is gekomen, is niet duidelijk.

Door iPhones of iPads te jailbreaken kunnen er apps worden geïnstalleerd die door Apple niet zijn toegestaan.