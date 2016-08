Facebook-algoritme promoot nepverhaal

ANP Facebook-algoritme promoot nepverhaal

MENLO PARK - Drie dagen nadat Facebook bekend had gemaakt dat het redacteuren die de Trending topics-sectie van de site bijhouden zou ontslaan, heeft het bedrijf een forse blunder gemaakt. Het algoritme dat de redacteuren vervangt promootte een nep-nieuwsverhaal over de Fox News-journaliste Megyn Kelly.

Door ANP - 30-8-2016, 9:59 (Update 30-8-2016, 9:59)

Het verhaal over Kelly claimde dat zij bij de conservatieve zender was ontslagen omdat ze heimelijk een Hillary Clinton-aanhanger is. Omdat het algoritme vertrouwt op het aantal artikelen en posts over een onderwerp schoot het verhaal over Kelly omhoog in de lijst, zo begreep TechCrunch van bronnen bij Facebook. Daarmee verleende Facebook geloofwaardigheid aan het nepverhaal.

Eerder dit weekeinde ging het ook al mis. Een artikel waarin een scheldwoord in de kop werd gebruikt en een video van een man die masturbeerde met een hamburger van McDonald's kwamen door het systeem bovendrijven.