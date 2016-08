Acer komt met dunste en dikste laptop

BERLIJN - Acer brengt binnenkort zowel de dunste als de dikste laptop ter wereld op de markt. De Swift 7 is nog geen centimeter dik, de Predator 21X meet ongeveer tien centimeter. De laptops werden gepresenteerd op de beurs IFA in Berlijn.

Door ANP - 31-8-2016, 17:53 (Update 31-8-2016, 17:53)

De Swift 7 is dunner dan de MacBook van Apple en de Spectre 12 van HP. Toch heeft hij 8GB intern geheugen, 256GB opslagruimte en een 13.3 inch full hd-scherm. Hij weegt net iets meer dan een kilo. De laptop komt in oktober in Europa op de markt en zal minstens 1299 euro kosten.

De Predator 21X weegt acht kilo. Het is de eerste laptop met een gebogen scherm. Hij is bedoeld voor de gamer, met 64GB intern geheugen en 4 terabyte opslagruimte. De laptop krijgt vijf ventilatoren voor de koeling. Ook zijn er 'eye-tracking' sensoren, die constant volgen waar de gebruiker naar kijkt. Een gamer kan dan mikken door ergens naar te kijken.