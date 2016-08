Google koppelt router aan Philips Hue

ANP Google koppelt router aan Philips Hue

AMSTERDAM - Google heeft ondersteuning voor Hue-lampen van Philips Lighting ingebouwd in zijn router OnHub. De router kwam precies een jaar geleden op de markt en de slimme lampen van Hue zijn nu de eerste apparaten die direct via de router kunnen worden bediend, zo meldt Google woensdag op zijn officiële blog.

Door ANP - 31-8-2016, 18:37 (Update 31-8-2016, 18:37)

De OnHub is volgens Google gebruiksvriendelijker en krachtiger dan andere routers waardoor de ontvangst beter is.

De bediening van Hue-lampen werkt via de internetbrowser op een computer, tablet of smartphone. Hue-lampen kunnen onder meer van kleur veranderen en zijn verder onder meer via een app te bedienen.