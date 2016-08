Samsung presenteert nieuwe watch

BERLIJN - Samsung heeft woensdag de smartwatch Gear S3 gepresenteerd. Dat gebeurde op de beurs IFA in Berlijn. De Gear S3 lijkt op een luxe ouderwets horloge met wijzers en cijfers, maar alles is digitaal. ''Het ziet eruit en voelt als een echt horloge. Als je het ziet zou je niet zeggen dat het een smartwatch is. Het is verfijnd en tijdloos'', aldus Samsung.

Door ANP - 31-8-2016, 22:11 (Update 31-8-2016, 22:11)

Dragers kunnen zelf hun wijzerplaat kiezen, en dat kan op elk moment worden aangepast. Er zijn volgens Samsung duizenden designs. De smartwatch heeft onder meer een gps-functie. Ook is het mogelijk om muziek te luisteren op het horloge. Het wordt zelfs mogelijk om er contactloos mee te betalen met Samsung Pay.

Het super-amoled display van het horloge heeft 16 miljoen kleuren. Het is bovendien een 'Always On Display', hij gaat niet op zwart maar laat constant de tijd zien, net als een ouderwets horloge.