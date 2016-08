Facebook lanceert internetsatelliet

MENLO PARK - Facebook lanceert deze week een satelliet om de internettoegang op het platteland van Afrika ten zuiden van de Sahara te verbeteren. Dat heeft Mark Zuckerberg woensdag in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos gezegd. Volgens de Facebook-baas zal de satelliet ''connectiviteit naar beneden stralen''.

Door ANP - 1-9-2016, 10:36 (Update 1-9-2016, 10:36)

Facebook opende vorig jaar zijn eerste Afrikaanse kantoor in Johannesburg. Het sloot toen ook een overeenkomst met Eutelsat om de satelliet te lanceren. Met die satelliet wil Facebook meer gebruikers krijgen in delen van Afrika die nog geen internettoegang hebben. Hoewel internet via een satelliet doorgaans een dure optie is, zei Zuckerberg dat hij de toegang goedkoop wil maken. ''Het is niets waard om de infrastructuur te hebben als mensen het zich niet kunnen veroorloven die te gebruiken.''

Facebook heeft in Afrika ten zuiden van de Sahara 84 miljoen gebruikers. Wereldwijd zijn dat er 1,7 miljard.

Al eerder kwam Facebook met Facebook Lite om gebruikers met een trage verbinding toch toegang te geven. Ook werkt het bedrijf aan drones op zonne-energie, die net als de satelliet de verbinding in dunbevolkte gebieden zonder de noodzakelijke infrastructuur moet verbeteren.