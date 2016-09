Snel internet voor Gronings aardbevingsgebied

GRONINGEN - De bewoners van het aardbevingsgebied in de provincie Groningen krijgen zo snel mogelijk de beschikking over snel internet. De provincie Groningen en andere partners leggen daarvoor 40 miljoen euro aan subsidie en leningen op tafel.

Door ANP - 1-9-2016, 20:10 (Update 1-9-2016, 20:26)

De negen gemeenten in het aardbevingsgebied komen als eerste aan de beurt, zo is de bedoeling. Met de subsidie kunnen Groningers zonder breedbandverbinding straks ook beschikken over snel internet. Het is de bedoeling dat eind 2018 de circa 14.000 adressen zijn ontsloten, die nu nog met een trage verbinding te maken hebben.

Volgens de provincie komt het nog vaak voor dat ondernemers worden beperkt in hun werkzaamheden of dat scholieren hun huiswerk niet kunnen maken omdat het internet te traag is. Het kost ongeveer 57 miljoen euro om die gebieden te ontsluiten. Voor telecomaanbieders of bewonersinitiatieven is het zonder subsidie niet rendabel in het buitengebied breedbandinternet aan te leggen. Als dat eenmaal is gebeurd, zou Groningen volgens de Economic Board Groningen, de Nationaal Coördinator Groningen en het provinciebestuur de eerste provincie zijn waar alle inwoners snel internet gebruiken.

De Groninger Bodem Beweging is gematigd enthousiast, maar benadrukt dat het plan staat of valt met de haast die wordt gemaakt met de uitvoering. Volgens Dick Kleijer van de actiegroep past de subsidie in het plan ,,om te proberen dit gebied tenminste nog enig economisch perspectief te bieden''. Kleijer zegt dat een spoedige komst van snel internet noodzakelijk is om het aardbevingsgebied te revitaliseren zodat bedrijven zich er weer willen vestigen.