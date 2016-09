Tablet en smartphones Huawei op IFA

BERLIJN - Het Chinese Huawei heeft donderdag twee nieuwe smartphones en een tablet gepresenteerd op de beurs IFA in Berlijn. De smartphones zijn de Nova en de Nova Plus, bedoeld voor het midden van de markt. De tablet is de MediaPad M3.

1-9-2016

De Nova heeft een scherm van 5 inch, het display van de Nova Plus is ruim een centimeter groter. Beide schermen hebben 1080 pixels. De toestellen hebben onder meer een vingerafdrukscanner. Eerder dit jaar presenteerde Huawei al de P9 en de Mate 8. Huawei is de derde smartphonemaker ter wereld, achter Samsung en Apple.

De MediaPad M3 is vooral bedoeld voor films en muziek, met een 8,4 inch scherm en scherpe audio. Hij draait op Android Marshmallow.

Sony

Sony heeft op de IFA een smartwatch gepresenteerd, de FES Watch U. Hij heeft een 'always on display'. Met andere woorden: de tijd is constant te zien, het horloge gaat niet op stand-by. De Samsung Gear S3, woensdag gepresenteerd, heeft dat ook.

Sony toonde op de IFA ook een nieuwe telefoon, de Xperia XZ. Hij heeft een 23 megapixel camera met autofocus, die automatisch scherpstelt.