Geen internetcensuur bij G20 in China

HANGZHOU - China heeft voor journalisten bij de economische topconferentie van de G20 in Hangzhou de beperkingen op internetcommunicatie opgeheven. Er was opeens probleemloos toegang tot sites die normaal in de Volksrepubliek niet te bereiken zijn, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter en Google.

Door ANP - 4-9-2016, 12:09 (Update 4-9-2016, 12:16)

Buiten het G20-perscentrum worden de belemmeringen zoals gebruikelijk gehandhaafd. China blokkeert op internet de toegang tot tal van buitenlandse media en websites. Op het Chinese internet worden boodschappen die als kritisch tegenover de regering worden gezien, snel verwijderd.