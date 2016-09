Apple Watch 2 kan kopje onder

ANP Apple Watch 2 kan kopje onder

SAN FRANCISCO - Apple heeft tijdens het iPhone-event in San Francisco een nieuwe Apple Watch uitgebracht. De nieuwe smartwatch van Apple ziet er op het eerste oog hetzelfde uit als de 'oude' Apple Watch, maar in het klokje is het nodige veranderd. De belangrijkste vernieuwing: het apparaat is waterbestandig en je kunt er daardoor mee zwemmen.

Door ANP - 7-9-2016, 20:04 (Update 7-9-2016, 20:04)

Apple Watch 2 kan tot 50 meter onder water worden gebruikt en volgens Apple kan dat dagelijks. Omdat de Apple Watch 2 geschikt is om mee te zwemmen, heeft Apple er ook voor gezorgd dat zwemmers de effecten van het zwemmen op hun lichaam kunnen meten. Naar eigen zeggen is er een algoritme ontwikkeld om zaken als vetverbranding goed te kunnen meten.

De processor in de nieuwe Watch is compleet vernieuwd en volgens de techgigant is het nieuwe gadget ongeveer twee keer zo snel als zijn voorganger. Het scherm is eveneens ongeveer twee keer zo 'goed' als het scherm in de eerste Watch. Wat nieuw is in de tweede generatie Apple Watch, is gps. Je hoeft daardoor geen iPhone meer mee te nemen als je gaat hardlopen.

Naast het klokje zelf, zijn er ook nieuwe bandjes en andere kleurstellingen beschikbaar. De meest in het oog springende nieuwe variant is de Apple Watch Nike+. In samenwerking met Nike is er een speciale combinatie van Apple Watch 2 met Nike-bandje ontwikkeld. Naast het bandje heeft Nike een eigen glance gemaakt voor de Apple Watch. In die glance krijg je snel en kort informatie over je hardloopvorderingen. Ook prikkelt Nike je via de glance om te gaan hardlopen middels vragen, vergelijkbaar met het bekende hardloopprogramma Start to Run.