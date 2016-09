Nieuwe iPhone al snel in Nederland

ANP Nieuwe iPhone al snel in Nederland

CUPERTINO - De nieuwe iPhone 7 en 7 Plus zijn al komende vrijdag te bestellen in Nederland. Een week later is de lancering van de nieuwe telefoons. Dat is tegelijkertijd met de lancering in de Verenigde Staten. Het is voor het eerst dat Nederland bij de eerste groep landen zit waar de iPhone op de markt komt.

Door ANP - 7-9-2016, 22:06 (Update 7-9-2016, 22:14)

De iPhone 7 gaat in de 32GB-versie 769 euro kosten. Dat is evenveel als de goedkoopste iPhone 6S nu kost. Er zijn ook versies beschikbaar van 128GB en 256GB. De nieuwe zwarte hoogglanstelefoon is er niet in een 32GB-variant. Voor de 7 Plus moet minimaal 909 euro worden neergeteld.

De nieuwe AirPods gaan 179 euro kosten. De draadloze oordopjes zijn echter pas eind oktober leverbaar.

De nieuwe Apple Watch Series 2 is net als de telefoon op 9 september te bestellen en op 16 september leverbaar. De goedkoopste 38mm-versie kost 439 euro, de 42mm versie gaat vanaf 469 euro. Diezelfde prijs geldt voor de Nike+-versie. Voor de Apple Watch met een kast van keramiek moet flink in de buidel worden getast. Die kost 1469 euro in de 38mm-versie en 1519 euro in de grotere 42mm-variant.