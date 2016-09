FAA: 'zet Galaxy Note 7 uit tijdens vlucht'

WASHINGTON - De Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) adviseert passagiers om hun Samsung Galaxy Note 7 telefoon uit te zetten tijdens de vlucht.

Door ANP - 9-9-2016, 6:45 (Update 9-9-2016, 6:45)

De FAA zei donderdag dat het passagiers met een Galaxy Note 7 adviseert om de telefoon niet op te laden of aan te zetten tijdens vliegreizen. Daarnaast is het volgens de FAA niet verstandig om de telefoon in de ruimbagage te proppen. De luchtvaartautoriteit is verontrust over het ontploffingsgevaar van de batterijen in de Samsung-telefoon.

Samsung riep wereldwijd 2,5 miljoen toestellen terug na meldingen van ontplofte batterijen. Drie Australische luchtvaartmaatschappijen meldden donderdag dat de telefoons niet meer aangezet en opgeladen mogen worden tijdens hun vluchten.