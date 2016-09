Mogelijk toch langer gratis 'roamen’ in EU

BRUSSEL - Europeanen mogen vanaf volgend jaar zomer mogelijk toch onbeperkt zonder extra kosten bellen en internetten in andere EU-landen. De Europese Commissie stelde maandag voor dat telecombedrijven dat voor minstens negentig dagen per jaar moeten toestaan, maar dat voorstel is op last van commissievoorzitter Jean-Claude Juncker ingetrokken.

Door ANP - 9-9-2016, 11:07 (Update 9-9-2016, 11:47)

Aan een nieuwe versie wordt gewerkt, blijkt uit een bericht op de commissiewebsite.

De zogenoemde roamingkosten binnen de EU worden op 15 juni 2017 afgeschaft, waardoor voor mobiel bellen en internetten in andere lidstaten geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Om misbruik te voorkomen had Brussel voorgesteld dat providers dit mogen beperken tot negentig dagen.

Daarop kwamen veel negatieve reacties. Zo zouden bijvoorbeeld Erasmus-studenten met het abonnement uit hun thuisland onvoldoende uit de voeten kunnen in het land waar ze studeren.