ANP WikiLeaks-klokkenluider in hongerstaking

FORTH LEAVENWORTH - De Amerikaanse militair Chelsea Manning, die een gevangenisstraf uitzit van 35 jaar voor het lekken van geheime documenten aan WikiLeaks, gaat in hongerstaking. Manning, die als man werd geboren, weigert voedsel totdat ze wordt behandeld voor haar geslachtsidentiteitsstoornis. Ze wil ook dat de overheid haar met respect bejegent.

Door ANP - 10-9-2016, 10:07 (Update 10-9-2016, 10:07)

''Ik verzoek het niet langer. Ik eis het nu", aldus Manning in een verklaring. Manning weigert nog langer te eten, drinken en haar haar te knippen of kort te dragen. Wel zal ze water en voorgeschreven medicijnen blijven innemen. De 28-jarige militair deed in juli een zelfmoordpoging, naar verluidt uit frustratie met de weigering van de autoriteiten haar een adequate behandeling te bieden.

Het leger kondigde later die maand aan een onderzoek in te stellen naar de actie van Manning, die haar op een veroordeling voor wangedrag kan komen te staan. Daarop staat eenzame opsluiting voor onbepaalde tijd, een strenger regime of een langere gevangenisstraf.

Tot haar geslachtsveranderende behandeling ging Chelsea, een voormalig inlichtingenanalist in Irak, door het leven als Bradley. In 2013 werd ze door een militaire rechtbank veroordeeld voor het lekken in 2010 van 700.000 documenten en video's naar onlineklokkenluiderscollectief WikiLeaks. Een van de video's toonde beelden uit een gevechtshelikopter die vermoedelijke Irakese opstandelingen onder vuur nam. Bij die aanval kwamen twaalf mensen om het leven, onder wie twee verslaggevers van Reuters.