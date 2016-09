Japanse chipmaker Renesas koopt Intersil

ANP Japanse chipmaker Renesas koopt Intersil

TOKIO - De Japanse chipmaker Renesas neemt zijn Amerikaanse branchegenoot Intersil over. Daar heeft het bedrijf 3,2 miljard dollar, ruim 2,8 miljard euro voor over. Renesas wil zich met de overname profileren als maker van chips voor auto's. Intersil levert onder meer chips die het voltage van de batterijen van elektrische en hybride-auto's regelen en chips voor het aansturen van camera's en beeldschermen in voertuigen.

Door ANP - 13-9-2016, 10:20 (Update 13-9-2016, 10:20)

Renesas was zich al meer aan het richten op de automarkt en haalde daar al meer dan de helft van zijn omzet. Onder meer Toyota, Nissan en Ford zijn klanten van het bedrijf.

Er is weinig overlap tussen de producten die Intersil en Renesas maken. Renesas ziet daardoor grote kansen om meer van de producten van beide bedrijven af te zetten.