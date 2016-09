VEH eist snel duidelijkheid over datalek

AMSTERDAM - De Vereniging Eigen Huis (VEH) eist dat huishoudens die slachtoffer zijn geworden van het recente datalek bij een Nederlandse energieleverancier snel worden geïnformeerd over wat er is gebeurd, welke data zijn gestolen en waar de data zijn terechtgekomen. Ook wil de VEH weten welke maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen.

Door ANP - 15-9-2016, 16:36 (Update 15-9-2016, 16:36)

Eerder deze week werd bekend dat bij een Nederlands energieleverancier van 2 miljoen huishoudens digitale energiecontracten zijn gestolen. De gegevens kunnen worden gebruikt om ongevraagde productaanbiedingen zoals energiecontracten per post te doen. In een centraal register staan onder meer jaarverbruik, adressen en de einddatum van contracten geregistreerd.

Consumenten moeten volgens de VEH ervan verzekerd zijn dat hun persoonsgegevens en verbruiksdata in handen van derden optimaal beveiligd zijn. De vereniging heeft donderdag per brief haar zorgen geuit over de beveiliging van gegevens aan branchevereniging Netbeheer Nederland.