ANP Wachtrij bij Apple Store voor iPhone 7

AMSTERDAM - Bij de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam stond vrijdagochtend een rij van zo’n 150 mensen die hun nieuwe iPhone 7 of iPhone 7 Plus kwamen ophalen. Vrijdag ging in Nederland de verkoop ervan van start.

Door ANP - 16-9-2016, 9:47 (Update 16-9-2016, 9:47)

Naast de Apple Store in Amsterdam kunnen klanten ook terecht bij de Apple Stores in Haarlem en Den Haag, evenals bij verkooppartners van Apple. In tegenstelling vorige keren konden mensen dit keer hun toestel van tevoren bestellen, zodat ze hun nieuwe iPhone op een bepaald tijdstip konden ophalen. Daarentegen zijn er in de winkels ook nog exemplaren in de losse verkoop, waardoor in de rij wachtenden mogelijk ook mensen stonden die hun geluk beproefden.

Het is voor het eerst dat Nederland hoort bij de eerste groep landen waar de nieuwste iPhone te koop is. Voorgaande keren was bijvoorbeeld Duitsland eerder, waardoor fans soms daar naartoe afreisden om er een te halen.

Overigens meldde Apple donderdag aan verschillende media dat de nieuwe toestellen niet in alle kleuren te koop zullen zijn voor klanten die vrijdag zonder reservering bij de Apple Stores aankloppen, aangezien sommige varianten in de voorverkoop al zijn uitverkocht.