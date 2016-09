Verkoop Galaxy Note 7 in Zuid-Korea hervat

SEOUL - Samsung hervat 28 september de verkoop van nieuwe Galaxy Note 7 smartphones aan klanten in Zuid-Korea, het thuisland van de elektronicagigant. Het bedrijf streeft er volgens persbureau Reuters naar de gevolgen van de kostbare terugroepactie te beperken.

Door ANP - 16-9-2016, 12:18 (Update 16-9-2016, 12:18)

Begin deze maand besloot Samsung de verkoop van de Galaxy Note 7 voor onbepaalde tijd te staken en alle al verkochte toestellen terug te roepen nadat verschillende toestellen vlam hadden gevat vanwege defecte batterijen. De Galaxy Note 7 was op dat moment net uit en werd in tien landen verkocht. In Nederland was het toestel nog niet leverbaar.

In de Verenigde Staten heeft Samsung 1 miljoen smartphones van het type Galaxy Note 7 teruggeroepen, ongeveer 97 procent van alle geleverde Notes in de VS, meldde de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit donderdag. De waakhond heeft van Samsung begrepen dat de batterij van de Note 7 iets te groot is voor het vakje waar hij in moet. Dat kan kortsluiting en oververhitting veroorzaken.

Wanneer de verkoop van de Galaxy Note 7 in andere landen wordt hervat, hangt volgens een woordvoerder van Samsung af van de omstandigheden in de individuele markten. De verwachting is dat in Australië begin oktober weer nieuwe toestellen worden verkocht.