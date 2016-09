Kamp met Constantijn naar Silicon Valley

ANP Kamp met Constantijn naar Silicon Valley

DEN HAAG - Om de samenwerking tussen Nederlandse en Amerikaanse technologische bedrijven te versterken gaat minister Henk Kamp (Economische Zaken) begin januari naar de Verenigde Staten. Kamp wordt tijdens deze economische missie vergezeld door prins Constantijn.

Door ANP - 19-9-2016, 7:41 (Update 19-9-2016, 7:41)

De prins is aangesteld als de speciale ambassadeur om vernieuwende startende ondernemers uit het buitenland naar Nederland te halen. Kamp en Constantijn bezoeken de Consumer Electronics Show in Las Vegas, de belangrijkste technologiebeurs ter wereld. Eerder werden op deze beurs bijvoorbeeld elektrische auto's en nieuwe versies van het besturingssysteem Windows gepresenteerd. Dit keer staan er in het Hollands Paviljoen voor het eerst ook een dertigtal Nederlandse startups.

De missie gaat ook naar Silicon Valley, het wereldwijde centrum voor innovatie dat bekend is door de aanwezigheid van bedrijven als Google, Facebook, Apple, Intel en Tesla. Er zitten bovendien belangrijke universiteiten als Stanford en Berkeley. ''We gaan Nederlandse bedrijven helpen zich te presenteren en netwerken uit te bouwen. En we zorgen ook dat we belangrijke informatie uit Silicon Valley naar Nederland brengen'', aldus Kamp.