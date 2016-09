Eerste Apple-aandeel te koop

ANP Eerste Apple-aandeel te koop

CUPERTINO - Het eerste aandeel van Steve Jobs in Apple is te koop. Er wordt 195.000 dollar, circa 175.000 euro, voor gevraagd op momentsintime.com.

Door ANP - 21-9-2016, 7:33 (Update 21-9-2016, 7:33)

Page Six meldt dat het aandeel uit de prullenbak is gevist door een anonieme Apple-medewerker. Het ingelijste document had in het kantoor van de in 2011 overleden Jobs gehangen. In 1985 werd Jobs echter ontslagen door de toenmalige topman van Apple John Sculley.

Jobs zou zo overhaast vertrokken zijn, dat hij zijn persoonlijke bezittingen achterliet. Sculley gaf daarop de opdracht het kantoor op te ruimen, waarbij de spullen van Jobs in een vuilnisbak belandden. De anonieme Apple-medewerker viste het aandeel daar echter uit. Waarom die medewerker het niet teruggaf aan Jobs toen die terugkeerde bij het bedrijf, is onduidelijk.