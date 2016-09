Vervanger voor helft Galaxy Note 7's in VS

RIDGEFIELD PARK - Voor de helft van de miljoen Galaxy Note 7-smartphones die vorige week in de Verenigde Staten zijn teruggeroepen, zijn vervangende toestellen aangekomen in het land en naar winkels gebracht. De nieuwe toestellen kunnen vanaf woensdag worden opgehaald, zo heeft Samsung bekendgemaakt.

Door ANP - 21-9-2016, 9:49 (Update 21-9-2016, 9:49)

Toen de Zuid-Koreaanse techgigant vorige week de terugroepactie officieel startte vanwege risico op oververhitting, gaf het bedrijf aan dat consumenten niet later dan 21 september een vervangend toestel zouden krijgen. Dat lijkt Samsung niet helemaal waar te kunnen maken. De Amerikaanse autoriteiten hebben aangegeven dat de terugroepactie betrekking heeft op in totaal circa een miljoen Galaxy Note 7-smartphones.

Topman van de Amerikaanse tak van Samsung, Tim Baxter, geeft echter aan dat het bedrijf ‘’als beloofd’’ levert. ‘’Wij leveren als beloofd en zijn hard bezig consumenten voor te lichten over de terugroepactie en stellen nieuwe Notes beschikbaar.’’

Samsung blijft consumenten met een Note 7, die voor 15 september is gekocht, verder op het hart drukken hun toestel uit te schakelen. Naar de toestellen van degenen die dat advies negeren of er nog niets van hebben vernomen, wordt een software-update gestuurd. Eenmaal geïnstalleerd krijgen gebruikers iedere keer dat ze hun toestel opstarten of opladen een bericht dat ze hun Note 7 moeten uitzetten en moeten inwisselen.