Brussel schrapt limieten uit roamingplannen

BRUSSEL - De Europese Commissie komt met een nieuw voorstel voor het schrappen van roamingkosten in de EU vanaf juni 2017. In het nieuwe plan zijn geen data- of bellimieten meer opgenomen. Wel biedt het providers de mogelijkheid om mensen aan te pakken die het verdwijnen van roamingtarieven 'misbruiken'.

Door ANP - 21-9-2016, 13:12 (Update 21-9-2016, 13:27)

Brussel wil dat Europeanen vanaf juni 2017 in alle EU-landen kunnen bellen, sms'en en internetten vanuit hun eigen bundel, zonder extra kosten. Onlangs deed de commissie het voorstel om roamingtarieven af te schaffen, maar alleen voor een beperkt aantal dagen of een beperkt volume (minuten, sms'jes, data). Het plan kreeg zo veel kritiek, dat de Commissie besloot terug naar de tekentafel te gaan.

In het nieuwe voorstel zijn alle limieten verdwenen, maar zijn er wel zogeheten 'safeguards' ingebouwd om te voorkomen dat je als Nederlander bijvoorbeeld een goedkoop abonnement in Bulgarije kunt afsluiten. Als Europeanen via hun simkaart meer roamen dan dat ze binnenlandse gesprekken voeren, mogen providers extra kosten in rekening brengen. Ook het doorverkopen van buitenlandse simkaarten mag door providers worden aangepakt. Als in een bepaald EU-land om wat voor reden dan ook de kosten ineens worden verhoogd, mag dat ook worden doorberekend.

Het nieuwe voorstel, dat al min of meer was aangekondigd door commissie-voorzitter Jean Claude Juncker tijdens zijn State of the Union, moet op 15 december definitief worden goedgekeurd. Tot die tijd kunnen betrokken partijen en EU-lidstaten op- en aanmerkingen plaatsen op het voorstel.

Het schrappen van roamingkosten is voor de Europese Commissie een van de belangrijkste pijlers onder de Digital Single Market.