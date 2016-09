EU-uitvoer spionagetechnologie aan banden

BRUSSEL - De Europese Commissie wil exportvergunningen verplicht stellen voor bedrijven die technologieën verkopen waarmee mobiele telefoons en computers kunnen worden gehackt en internetgebruikers bespioneerd. Het gaat zowel om hard- als software.

Door ANP - 28-9-2016, 13:02 (Update 28-9-2016, 15:20)

Dat blijkt woensdag uit een voorstel van EU-commissaris Cecilia Malmström (Handel). Zij wil de bestaande exportcontrole op strategische goederen die ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt, uitbreiden met technologische producten ,,die kunnen worden gebruikt voor ernstige schending van de mensenrechten, terroristische daden en wapens voor massavernietiging."

EU-parlementariër Marietje Schaake (D66) is blij met de voorgestelde wetsaanpassing. ,,Europese producten moeten niet kunnen worden gebruikt tegen de EU voor cyberaanvallen, bedrijfsspionage, of om mensenrechten te schenden in het buitenland.''

Belangenorganisatie Digital Europe vindt het een ,,welgemeend'' voorstel van de commissie maar waarschuwt dat het voor de Europese industrie ,,te ver'' gaat. ,,De uitbreiding van de bestaande verordening tot ICT producten en diensten zoals smartphones en encryptie software zet de concurrentiepositie van de Europese ondernemingen op het spel'', aldus directeur-generaal John Higgins. ,,We streven hetzelfde na, maar vinden niet dat exportvergunningen en -controle het instrument moet zijn om de mensenrechten te beschermen.''