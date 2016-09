McAfee: meeste malware bij Amy Schumer

SANTA CLARA - Amy Schumer is de gevaarlijkste beroemdheid om te googelen. Wie op haar naam zoekt, loopt de meeste kans om malware binnen te halen. Een op de zes treffers is foute boel. Zanger Justin Bieber en presentator Carson Daly staan op plekken twee en drie. Ook Will Smith, Rihanna en Miley Cyrus zijn riskante zoekopdrachten.

Door ANP - 28-9-2016, 17:08 (Update 28-9-2016, 17:08)

Beveiliger Intel Security, het vroegere McAfee, kwam woensdag met zijn jaarlijkse ranglijst van 'gevaarlijkste' beroemdheden. De Leidse dj Armin van Buuren stond vorig jaar nog op de eerste plek van de wereld, maar is nu verdwenen uit de top 10.