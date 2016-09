Veel meer vliegtuigen van AF-KLM krijgen wifi

AMSTELVEEN - KLM en zusterbedrijf Air France gaan het overgrote deel van hun vloot waarmee op verre bestemmingen wordt gevlogen, voorzien van wifi aan boord. Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern heeft daarover een contract gesloten met technologieleverancier Gogo, maakte het donderdag bekend.

Door ANP - 29-9-2016, 15:47 (Update 29-9-2016, 15:47)

Tot nu toe zijn alleen de acht Boeings 787 van KLM uitgerust met wifi-apparatuur, die geleverd is door Panasonic Avionics. Ook de 787's die Air France vanaf volgend jaar in gebruik neemt, zullen die technologie aan boord hebben. De deal met Gogo betreft alle vliegtuigen van KLM en Air France van de types Boeing 777 en Airbus A330, in totaal 124 toestellen. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

De Boeings 747 en Airbussen A340 die Air France-KLM nog in gebruik heeft, krijgen geen wifi meer aan boord, omdat ze op termijn uit de vloot worden genomen. Over wifi aan boord van de Airbussen A380 van Air France wordt nog gesproken, zei een woordvoerster.