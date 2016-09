Amazon looft prijs uit voor conversatiebot

SEATTLE - Amazon heeft een prijs uitgeloofd voor het ontwikkelen van een zogeheten socialbot. Het kunstmatige intelligentie-systeem moet met mensen over populaire onderwerpen en nieuwsgebeurtenissen kunnen babbelen. In totaal is er 2,5 miljoen dollar, ruim 2,2 miljoen euro, gemoeid met de Alexa Prize.

Door ANP - 30-9-2016, 10:34 (Update 30-9-2016, 10:34)

Het best presterende team krijgt 500.000 dollar. Daarnaast is er een extra prijs van een miljoen dollar als een socialbot 20 minuten lang een coherent en onderhoudend gesprek kan voeren met een mens. Maximaal tien teams worden door Amazon ondersteund met 100.000 dollar.

Universiteiten die mee willen doen kunnen zich tot eind oktober inschrijven. De wedstrijd wordt pas in november volgend jaar gehouden, waardoor de teams een jaar hebben om hun socialbot te bouwen.